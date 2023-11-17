На Ладожском озере опрокинулась баржа с пассажирами

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня ночью в районе банки Северная Торпакова на Ладоге в Ленинградской области опрокинулась баржа с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспорта МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

По информации ведомства, инцидент произошел из-за обрыва буксирного троса во время буксировки тихоходного судна, сообщает karelinform.ru.

Никто не пострадал. В связи с произошедшим начата проверка.

Жесть!!! Баржа перевернулась!!!