На Ладожском озере опрокинулась баржа с пассажирами

Сегодня ночью в районе банки Северная Торпакова на Ладоге в Ленинградской области опрокинулась баржа с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспорта МВД по Северо-Западному федеральному округу.
По информации ведомства, инцидент произошел из-за обрыва буксирного троса во время буксировки тихоходного судна, сообщает karelinform.ru.
Никто не пострадал. В связи с произошедшим начата проверка.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.