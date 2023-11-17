Убившего дочь за интимный разговор жителя Татарстана отправили на 7 лет в колонию

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Татарстане мужчина получил срок за расправу над несовершеннолетней дочерью, которая вела по телефону разговор на интимную тему.

Фото: flickr. com

По информации регионального СУ СК, инцидент произошёл в апреле текущего года в Ютазинском районе республики. 47-летний мужчина подслушал телефонный разговор своей 17-летней дочери, которая обсуждала с собеседником пикантные темы.

Разъярённый глава семейства учинил скандал, во время которого столкнул девушку с лестницы. Дочь ударилась головой и потеряла сознание, а родитель принял обморок за смерть родственницы. Он решил избавиться от "трупа", выбросив его в реку. Позже судмедэксперты выяснили, что несовершеннолетняя погибла от утопления.

Мужчина признан виновным в убийстве. Ближайшие 7 лет он проведёт в колонии строгого режима.