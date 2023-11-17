В Татарстане мужчина получил срок за расправу над несовершеннолетней дочерью, которая вела по телефону разговор на интимную тему.
По информации регионального СУ СК, инцидент произошёл в апреле текущего года в Ютазинском районе республики. 47-летний мужчина подслушал телефонный разговор своей 17-летней дочери, которая обсуждала с собеседником пикантные темы.
Разъярённый глава семейства учинил скандал, во время которого столкнул девушку с лестницы. Дочь ударилась головой и потеряла сознание, а родитель принял обморок за смерть родственницы. Он решил избавиться от "трупа", выбросив его в реку. Позже судмедэксперты выяснили, что несовершеннолетняя погибла от утопления.
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