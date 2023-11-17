Водитель BMW на скорости въехал в автобусную остановку с людьми в Калининграде.
При наезде иномарки на остановочный павильон три человека получили травмы, погиб маленький ребёнок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
"Авария произошла на пересечении улиц Инженерной и Киевской. Пострадали три человека, девочка в возрасте 5-6 лет погибла", — сообщили в ведомстве.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.