В Черногорске задержали вора, который сам посоветовал потерпевшей обратиться в полицию

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейские из Черногорска успешно раскрыли инцидент кражи телефона, когда сам подозреваемый посоветовал потерпевшей обратиться в полицию. Жительница Черногорска подала заявление о краже своего телефона, пояснив, что ушла на работу, не закрыв за собой дверь.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Полицейские успешно вычислили подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый и знакомый с потерпевшей. Он регулярно посещал её и однажды решил одолжить деньги, но когда пришел к ней домой, то заметил отсутствие хозяйки. Он поспешил утащить телефон, который бросился ему в глаза, и быстро покинул квартиру, стараясь не разбудить дочь женщины. Сдав телефон, а после получив деньги в ломбарде, он сразу потратил их. Когда потерпевшая обратилась к нему с жалобой на утрату телефона, он проявил сожаление и посоветовал ей обратиться в полицию, сообщает newkhakasiya.online.

Мужчине, совершившему кражу с незаконным проникновением в жилище, теперь грозит до шести лет лишения свободы.

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