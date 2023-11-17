Детям в школе Нижнего Новгорода подали макароны с червями

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ученики "Школы 800" в Верхних Печерах Нижнего Новгорода, по всей видимости, снова остались голодными. По информации свидетелей, дети обнаружили червя в одном из блюд, что было озвучено в Telegram-канале "Мой Нижний Новгород". По неподтвержденной информации, учащиеся нашли беспозвоночное насекомое в макаронах.

Фото: Openverse by by Матрончик is licensed under CC BY-SA 4.0.

Местные жители сразу начали комментировать этот пост. Большинство высказывают мнение, что в учебном заведении следует провести проверку как можно скорее.

"Ужас! Это скандал и безобразие! Где Роспотребнадзор? Где прокуратура?"; "Нужно срочно провести проверки"; "Сочувствую школьникам", — пишут пользователи в социальных сетях.

Это не первый случай, когда дети и их родители жалуются на качество пищи в столовой корпуса "Школы 800" в Печерах. Они сообщали, что школьников кормили сырыми котлетами и пересоленными макаронами. После приема пищи у детей возникали проблемы со здоровьем — боли в животе, тошнота. В связи с этим подрядчику, ответственному за организацию питания, было выдано предупреждение, как сообщает newsnn.ru.