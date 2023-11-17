В Мурманской области задержан 37-летний слесарь бульдозерного цеха, развративший14-летнюю девочку. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Мужчина изучал подростковую культуру, чтобы понять интересы молодёжи. При отсутствии жены и дочери он начал поиски школьниц в интернете, а также отправлял потерпевшей непристойные сообщения.
В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия" Уголовного кодекса РФ. Россиянин находится под подпиской о невыезде.
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