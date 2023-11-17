После обрушения горной породы, под завалами оказались два человека. На месте работали горноспасатели. Следователи начали проверку. Позже стало известно об обнаружении тела одного из работников. Ещё позднее на поверхность подняли тело второго рабочего.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что при ведении горных работ в шахте золоторудной компании в результате нарушения требований правил безопасности произошло обрушение горной породы, при котором погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения.
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