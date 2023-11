Your browser does not support the audio element.

После обрушения горной породы, под завалами оказались два человека. На месте работали горноспасатели. Следователи начали проверку. Позже стало известно об обнаружении тела одного из работников. Ещё позднее на поверхность подняли тело второго рабочего.

Фото: openverse by alarch is licensed under "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.