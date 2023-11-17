В одном из корпусов Ереванского госуниверситета произошёл взрыв

0:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Взрыв произошел утром 17 ноября в одном из корпусов Ереванского государственного университета. На месте работают спасатели. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Фото: GLOBALPOST/TRACEY SHELTON

В свою очередь СМИ сообщают о том, что на факультете химии произошел взрыв, за которым последовало возгорание.

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