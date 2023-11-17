Взрыв произошел утром 17 ноября в одном из корпусов Ереванского государственного университета. На месте работают спасатели. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.
В свою очередь СМИ сообщают о том, что на факультете химии произошел взрыв, за которым последовало возгорание.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.