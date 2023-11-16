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Жительницу Тамбовской области обвинили в убийстве сына-тунеядца

0:42
Происшествия

В Тамбовской области 57-летняя женщина учинила жестокую расправу над собственным сыном.

Жительницу Тамбовской области обвинили в убийстве сына-тунеядца
Фото: Фото: ГСУ СК России

По информации регионального СУ СК, жительница обвиняемая и её пьяный 38-летний сын затеяли ссору после отказа мужчины идти на работу.

Отмечается, что любовь к праздному образу жизни взрослый сын демонстрировал не впервые. Тогда мать ударила родственника бутылкой по голове, после чего осколками изрезала его. Мужчина умер на месте, потеряв большое количество крови.

В ведомстве добавили, что уголовное дело находится на завершающей стадии. Родительнице предъявлено обвинение в убийстве.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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