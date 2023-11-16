В Тамбовской области 57-летняя женщина учинила жестокую расправу над собственным сыном.
По информации регионального СУ СК, жительница обвиняемая и её пьяный 38-летний сын затеяли ссору после отказа мужчины идти на работу.
Отмечается, что любовь к праздному образу жизни взрослый сын демонстрировал не впервые. Тогда мать ударила родственника бутылкой по голове, после чего осколками изрезала его. Мужчина умер на месте, потеряв большое количество крови.
В ведомстве добавили, что уголовное дело находится на завершающей стадии. Родительнице предъявлено обвинение в убийстве.
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