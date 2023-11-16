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В Тюмени вынесли приговор убийцам пропавшего 15 лет назад бизнесмена Шушанова

3:41
Происшествия

Летом 2008 года в Тюмени исчез бизнесмен Вадим Шушанов. Его дорогой автомобиль с открытыми дверями был обнаружен на обочине дороги в сторону Екатеринбурга.

В Тюмени вынесли приговор убийцам пропавшего 15 лет назад бизнесмена Шушанова
Фото: Нейросеть Шедеврум

В июле 2008 года следователи начали уголовное дело по факту исчезновения тюменца. Однако расследовать это преступление не удавалось, и дело было приостановлено. Новый виток в расследовании произошел в 2020 году. 

Согласно данным СУ СК России по Тюменской области, между двумя бизнес-партнерами, которых объединяла многолетняя дружба, возникли финансовые разногласия. По этой причине Алексей Щепелин решил заказать убийство Шушанова.

Для выполнения задания ему понадобились услуги наемных убийц, которые были представлены перед судом 16 ноября 2023 года. Наемный убийца Андрей Давыдов согласился выполнить заказ за автомобиль BMW M3. Кроме того, он привлек своего брата Дмитрия Иванова, который получил 350 тысяч рублей за участие. Заказчик и соучастники разработали план, чтобы, используя вымышленный предлог, привлечь бизнесмена в загородный дом в поселке Боровский Тюменского района.

Схема была реализована следующим образом: жена бизнес-партнера Щепелина представила Шушанова "арендатору", роль которого исполнял брат подсудимого. Затем бизнес-партнеры отправились в Екатеринбург, чтобы заключить выгодную сделку. В пути Щепелин привел своего давнего друга в заранее подготовленную ловушку.

Там мужчине предложили передать недвижимость на сумму 60 млн рублей, но он отказался. После длительных уговоров и угроз бизнесмена застрелили. Тело спрятали в лесу. Организатор исчез, и в 2015 году его объявили умершим.

Его жена Алена Яковлева с апреля 2017 по август 2020 года получала выплаты по потере кормильца на двух детей. Она получила 850 тысяч рублей, хотя знала, что ее муж жив. 12 лет Щепелин скрывался под чужим именем в разных регионах России. В конечном итоге оперативникам удалось найти организатора убийства в Свердловской области.

В 2021 году Щепелина приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Если бы бизнесмен сдался полиции сразу после убийства, он уже давно был бы на свободе, сообщает Megatyumen.ru.

Сегодня, 16 ноября, Тюменский областной суд вынес обвинительный приговор троим жителям Тюмени на основе решения коллегии присяжных. На скамье подсудимых оказались два брата и супруга заказчика, обвиняемых по статьям: "Убийство, совершенное по найму", "Самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия", "Пособничество в убийстве, совершенном по найму", "Пособничество в самоуправстве", "Мошенничество при получении социальных выплат".

По информации прокуратуры Тюменской области, Андрею Давыдову назначено 16 лет, Дмитрию Иванову — 10 лет, Алене Яковлевой — 12 лет лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу отца и дочери погибшего компенсацию морального вреда в общей сумме 2,3 млн рублей.

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статья 105 УК РФ - Убийство
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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