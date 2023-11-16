Петербурженка переходила ж/д пути в наушниках и попала под электричку

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

19-летняя петербурженка осталась без обеих ног, переходя железнодорожные пути в наушниках.

Фото: Sputnik/Xinhua

Инцидент произошёл вечером в среду на станции Волковская. Об этом пишет 78. ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, девушка перебегала пути в неположенном месте. Обзору мешал капюшон, а громкая музыка из наушников заглушила шум приближающейся электрички. Машинист пытался остановить состав, однако сделать это до наезда на горожанку не удалось.

Девушку в тяжёлом состоянии доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги.

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