19-летняя петербурженка осталась без обеих ног, переходя железнодорожные пути в наушниках.
Инцидент произошёл вечером в среду на станции Волковская. Об этом пишет 78. ru со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, девушка перебегала пути в неположенном месте. Обзору мешал капюшон, а громкая музыка из наушников заглушила шум приближающейся электрички. Машинист пытался остановить состав, однако сделать это до наезда на горожанку не удалось.
Девушку в тяжёлом состоянии доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги.
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