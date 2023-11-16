Число жертв пожара на северо-востоке Москвы достигло двух

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В горящей квартире многоэтажного дома на северо-востоке Москвы погибли два человека.

Фото: facenook.com/ МЧС России

Об увеличении числа погибших при пожаре пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Напомним, в четверг вечером загорелся многоэтажный дом №13 по улице Стрелецкой.

Ранее огнеборцы нашли в охваченной огнём квартире тело одного жильца. Позднее обнаружен труп второй жертвы пожара.

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