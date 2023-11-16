В горящей квартире многоэтажного дома на северо-востоке Москвы погибли два человека.
Об увеличении числа погибших при пожаре пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Напомним, в четверг вечером загорелся многоэтажный дом №13 по улице Стрелецкой.
Ранее огнеборцы нашли в охваченной огнём квартире тело одного жильца. Позднее обнаружен труп второй жертвы пожара.
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