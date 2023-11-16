После частичного обрушения дома в Астрахани на связь не выходят пять жильцов

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С пятью людьми не получается выйти на связь после того, как в пятиэтажном доме в Астрахани обрушился подъезд. Информация об этом появилась в Telegram-канале 112.

Фото: Telegram губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что продолжаются поиски жильцов двух квартир аварийного дома под номерами 46 и 56. Также глава региона сообщил о гибели одной пожилой женщины, добавив, что остальные жильцы либо отсутствовали в момент происшествия, либо были своевременно эвакуированы.

16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилой пятиэтажки в Кировском районе. Незадолго до ЧП в стене дома появилась трещина.

Всего из аварийного здания было выведено 213 человек, включая 37 детей.

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