Жительница Нижнего Новгорода пропала после того, как показала странное письмо

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Поиск пропавшей 27-летней Анастасии Ш. из Красных Баков продолжается уже почти две недели. Как сообщила родственница женщины, Анастасия исчезла после получения уведомления о задолженности по кредиту, который, по ее словам, она даже не брала.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам бабушки Анастасии, это не первый раз, когда она уходит из дома, но обычно девушка всегда возвращалась, сообщает newsnn.ru.

"Она уходила и исчезала на месяцы", — рассказала собеседница.

Родственница также поделилась деталями последнего дня, когда Анастасия исчезла.

"В последний раз она принесла письмо, в котором говорилось о кредите на 60 тысяч рублей.

Бабушка не может связаться с девушкой, так как незадолго до исчезновения Анастасия сдала свой телефон в ломбард. В связи с пропажей девушки было подано заявление в полицию.

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