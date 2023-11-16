Жительница Нижнего Новгорода пропала после того, как показала странное письмо

Поиск пропавшей 27-летней Анастасии Ш. из Красных Баков продолжается уже почти две недели. Как сообщила родственница женщины, Анастасия исчезла после получения уведомления о задолженности по кредиту, который, по ее словам, она даже не брала.
По словам бабушки Анастасии, это не первый раз, когда она уходит из дома, но обычно девушка всегда возвращалась, сообщает newsnn.ru.
"Она уходила и исчезала на месяцы", — рассказала собеседница.
Родственница также поделилась деталями последнего дня, когда Анастасия исчезла.
"В последний раз она принесла письмо, в котором говорилось о кредите на 60 тысяч рублей.
Бабушка не может связаться с девушкой, так как незадолго до исчезновения Анастасия сдала свой телефон в ломбард. В связи с пропажей девушки было подано заявление в полицию.
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