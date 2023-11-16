На северо-востоке Москвы в жилом многоэтажном доме горит квартира.
Пожар вспыхнул на девятом этаже 13-го дома по улице Стрелецкой. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах пишет ТАСС.
«Открытое горение наблюдается в трёх окнах, огонь распространяется на вышележащий балкон. В горящей квартире обнаружен один погибший", — цитирует агентство собеседника.
Огнеборцы эвакуировали жильцов нескольких квартир. Борьба с огнём продолжается.
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