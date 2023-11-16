Массовая драка с участием мигрантов произошла в Свиблово

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент произошёл сегодня на стройке небоскреба Afi Tower. На одном из двух видео, опубликованных Telegram-каналом Baza, видно, как на носилках в карету скорой помощи заносят двух пострадавших. На другом видео около двух десятков мужчин идут по стройке с арматурой в руках. Раздаются крики "Аллаху Акбар".

Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Первыми на стычку обратили внимание жильцы расположенного рядом ЖК Silver. В домовом чате появились сообщения о криках, доносящихся со стороны Afi Tower и предложения вызвать полицию. Приехавшие правоохранители выстроили участников событий в две колонны и доставили часть из них в местный отдел полиции. Стройка на какое-то время была остановлена.

О причинах потасовки пока неизвестно. По словам одного из очевидцев, мигранты гонялись с арматурой за своими начальниками.

В пресс-службе застройщика AFI Development информацию о стычке подтвердили, но тут же заверили, что на сроки сдачи объекта в эксплуатацию произошедшее не повлияет.

Некоторые СМИ, оперативно рассказавшие об этом происшествии, обратили внимание на то, что конфликт с участием мигрантов происходил на фоне рекламной вывески "И это всё у вас дома".