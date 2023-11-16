В Екатеринбурге женщина скончалась в больнице после диагностической операции

1:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Екатеринбурга Наталья Егорова умерла в возрасте 47 лет в местной больнице. По информации, она обратилась в медицинское учреждение с незначительными жалобами на состояние здоровья, однако через неделю умерла от серьезного заболевания.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Наталья Егорова обращалась за медицинской помощью в 2018 году, когда ей провели операцию по удалению желчного пузыря.

После поездки в Москву прошлым летом у женщины снова начались проблемы со здоровьем, и она записалась на приём к врачу в местной поликлинике. Медик поставил ей диагноз "пяточная шпора", но Егорова подозревала, что причина её плохого самочувствия заключается в другом.

После проведения анализов в частной клинике было обнаружено повышенное содержание билирубина, что вызвало её беспокойство после операции на желчный пузырь. 22 августа она решила обратиться в больницу, где анализы показали увеличение печени. Женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом "механическая желтуха". После нескольких диагностических операций желчного протока её состояние ухудшилось.

После выполнения диагностической процедуры на желчном протоке состояние женщины ухудшилось, и её перевели в отделение реанимации. С 24 августа пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а 31 августа она умерла, пишет E1.

Родственники ушедшей из жизни женщины считают, что врачи не предоставили полную медицинскую помощь, поэтому они обратились в полицию с заявлением. Правоохранительные органы начали уголовное расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.