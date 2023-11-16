Обезьяна захватила в заложники москвича, не позволяя никому приблизиться к своей жертве.
Как сообщает SHOT, капуцин по имени Мася, выйдя из квартиры на Ясеневой, не смог пройти дальше, так как дверь в подъезд была заперта. Таким образом, примат устроил свою базу там и заблокировал доступ всем соседям.
Хозяина обезьяны в момент инцидента дома не было, и на помощь вышел его родственник. Однако он проиграл в схватке: Мася укусил его и устроился на его плечах. Мужчина старался не двигаться, чтобы не провоцировать обезьяну. Соседи пытались угодить захватчику, предлагая вкусняшки и бананы, но безуспешно.
Было решено вызвать спасателей. Сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы отправились на место, чтобы освободить заложника.
В настоящее время обезьяна находится за решеткой в своей клетке, а полицейские ведут переговоры с её владельцем.
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