После ДТП со школьным автобусом в Приморье возбуждено уголовное дело

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 16 ноября школьный автобус, шедший с 14 детьми по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа №1", опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным минздрава региона, травмы получили восемь детей, шесть из них доставлены в медучреждения. Сам водитель не пострадал. Прокуратура и полиция проводят проверки.

Фото: мвд.рф

По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.