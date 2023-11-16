В Самарской области силовики сообщили, что пожилая женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат на улице Приволжской в Жигулёвске. в результате были повреждены двери учреждения. После задержания пенсионерка сообщила, что на противоправные действия ее подтолкнули по телефону неизвестные. Они убедили женщину, что это необходимо сделать, чтобы сохранить квартиру, документы на которую якобы находились в военкомате.
Данные деяния предусмотрены частью 2 статьи 167 УК РФ, наказание по ней - лишение свободы на срок до пяти лет.
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