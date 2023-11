Your browser does not support the audio element.

В Самарской области силовики сообщили, что пожилая женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат на улице Приволжской в Жигулёвске. в результате были повреждены двери учреждения. После задержания пенсионерка сообщила, что на противоправные действия ее подтолкнули по телефону неизвестные. Они убедили женщину, что это необходимо сделать, чтобы сохранить квартиру, документы на которую якобы находились в военкомате.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.