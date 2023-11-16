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Уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Самарской области

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Происшествия

В Самарской области силовики сообщили, что пожилая женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат на улице Приволжской в Жигулёвске. в результате были повреждены двери учреждения. После задержания пенсионерка сообщила, что на противоправные действия ее подтолкнули по телефону неизвестные. Они убедили женщину, что это необходимо сделать, чтобы сохранить квартиру, документы на которую якобы находились в военкомате.

Уголовное дело возбудили после поджога военкомата в Самарской области
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Данные деяния предусмотрены частью 2 статьи 167 УК РФ, наказание по ней - лишение свободы на срок до пяти лет.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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