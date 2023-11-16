"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 3, по селу Муром – один минометный снаряд. В селе Терезовка с БПЛА сброшено взрывное устройство", — написал Гладков.Фото: crimea.ria.ru
Напомним, на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.