Свыше 30 снарядов за сутки выпустили ВСУ по Белгородской области

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 3, по селу Муром – один минометный снаряд. В селе Терезовка с БПЛА сброшено взрывное устройство", — написал Гладков. Фото: crimea.ria.ru

Напомним, на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.