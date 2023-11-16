В Хакасии фермер задержан за использование рабского труда

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

"В Республике Хакасия задержан мужчина по подозрению в использовании рабского труда. …Работники неоднократно предпринимали попытки бегства, однако, из-за отдаленности фермы от населенных пунктов, подозреваемый возвращал мужчин и женщину обратно. Использование рабского труда продолжалось на протяжении 7 лет", - говорится в сообщении. Фото: facebook.com

Как пояснили в ведомстве, в 2016 году директор фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от населенного пункта Чарков в Хакасии, для работ на ферме нашёл двух мужчин и женщину, которые вели асоциальный образ жизни. Он обещал платить за работу. Однако, по данным следствия, фактически удерживал потерпевших, угрожал, бил и заставлял работать по 16 часов в сутки без оплаты. Мужчина отобрал у них документы, а в качестве наказания избивал или закрывал в погребе, сообщает ведомство.

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