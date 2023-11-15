Москвича придавило кабиной лифта в многоэтажке

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На юге Москвы спасатели извлекли из-под рухнувшей кабины лифта мужчину.

Фото: flickr. com

Инцидент произошел вечером в среду. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, пострадавший работает лифтёром. Судя по всему, мужчина пришёл в здание, чтобы устранить неисправность в подъемнике. Однако в какой-то момент кабина лифта сорвалась и рухнула прямо на рабочего.

Спасатели при помощи болгарки вызволили мужчину из-под конструкции. Он остался жив.

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