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Москвича придавило кабиной лифта в многоэтажке

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Происшествия

На юге Москвы спасатели извлекли из-под рухнувшей кабины лифта мужчину.

Москвича придавило кабиной лифта в многоэтажке
Фото: flickr. com

Инцидент произошел вечером в среду. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, пострадавший работает лифтёром. Судя по всему, мужчина пришёл в здание, чтобы устранить неисправность в подъемнике. Однако в какой-то момент кабина лифта сорвалась и рухнула прямо на рабочего.

Спасатели при помощи болгарки вызволили мужчину из-под конструкции. Он остался жив.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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