Удалили чата и протестовали против бессрочной мобилизации: интриги в Красноярске

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске произошло удаление чата жён мобилизованных после их неудавшейся попытки провести митинг против бессрочной мобилизации.

Мэрия отказала в разрешении мероприятия, сославшись на действующие антиковидные ограничения, после чего администратором группы стала помощница депутата Законодательного собрания. Затем чат был удалён при неясных обстоятельствах.

Инициатор митинга выразила готовность не проводить его без разрешения. Однако на следующий день чат и вовсе был удалён, что вызвало предположения о возможной роли Валентины Воронцовой, администратора группы и помощницы депутата Елены Пензиной. Об этом сообщает prmira.ru. Издание не уточняет, в каком конкретно мессенджере вёлся чат.

В беседе с "Проспектом Мира" Валентина Воронцова опровергла своё участие в удалении чата и заявила, что митинг был инициирован сотрудниками ЦИПсО Украины, не являющимися жителями Красноярска.

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