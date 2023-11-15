Депутат Татарстана призвал исследовать ситуацию с мигрантами в школе

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе заседания комитета по культуре, образованию и национальным вопросам депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов предложил своим коллегам посетить одну из школ "Салават Купере" для того, чтобы изучить ситуацию с мигрантами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Наши родители сообщают, что там формируются своего рода анклавы. В нескольких классах обучаются мигранты. Хочется рассмотреть эту ситуацию, так как это крайне важно в свете последних событий", — отметил он.

Министр образования республики Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что в микрорайоне 3 учебных заведения, вероятно, речь идет о школе №182.

"Мы обязательно проведем анализ. Однако понятно, что мигранты приобретают там квартиры, и рядом есть микрорайон "Новая Тура". Да, эта проблема существует, но называть ее проблемой не будем. Мы будем проводить совещания и решать этот вопрос. У нас не должно быть нерешенных проблем", — подчеркнул он.

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