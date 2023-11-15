Воронежские власти выразили готовность помочь россиянке, которую сын бросил в Мексике

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Воронежской области заявили, что готовы оказать содействие российской пенсионерке, которую бросили в Мексике её собственные родственники. Такое заявление сделал представитель пресс-службы правительства Воронежской области.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

73-летняя пенсионерка Валентина Котова осталась совсем одна в Мексике, в то время как её сын уехал в США, бросив пожилую женщину на произвол судьбы на чужбине. Ситуация осложняется тем, что Котова из-за проблем со здоровьем вынуждена перемещаться в инвалидной коляске.

Помочь женщине было совсем некому, поэтому её проблемой занялись представители МИД. Они сообщили, что пенсионерка согласились приехать в Воронеж на ПМЖ.

"Сейчас ищут ее контакты, чтобы связаться и помочь с транспортировкой из Москвы в Воронеж. После чего ее поселят в один из пансионатов Воронежской области", — рассказали в правительстве Воронежской области.

Они вели в курс дела Минсоцзащиты региона, где уже думают, как помочь женщине.

Выяснилось, что сын Котовой с женой обещали взять пенсионерку с собой в США, и она после их уговоров продала жильё. В итоге женщину бросили одну в Мексике, деньги сын забрал себе, заявив, что не хочет ничего больше слышать о матери.

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