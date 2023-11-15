Власти Воронежской области заявили, что готовы оказать содействие российской пенсионерке, которую бросили в Мексике её собственные родственники. Такое заявление сделал представитель пресс-службы правительства Воронежской области.
73-летняя пенсионерка Валентина Котова осталась совсем одна в Мексике, в то время как её сын уехал в США, бросив пожилую женщину на произвол судьбы на чужбине. Ситуация осложняется тем, что Котова из-за проблем со здоровьем вынуждена перемещаться в инвалидной коляске.
Помочь женщине было совсем некому, поэтому её проблемой занялись представители МИД. Они сообщили, что пенсионерка согласились приехать в Воронеж на ПМЖ.
"Сейчас ищут ее контакты, чтобы связаться и помочь с транспортировкой из Москвы в Воронеж. После чего ее поселят в один из пансионатов Воронежской области", — рассказали в правительстве Воронежской области.
Они вели в курс дела Минсоцзащиты региона, где уже думают, как помочь женщине.
Выяснилось, что сын Котовой с женой обещали взять пенсионерку с собой в США, и она после их уговоров продала жильё. В итоге женщину бросили одну в Мексике, деньги сын забрал себе, заявив, что не хочет ничего больше слышать о матери.
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