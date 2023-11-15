В Польше медведь нанёс раны эко-активисту

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Отмечается, что берлога медведя, была обнаружена лесником в январе 2023 года, в этом участке леса были прекращены все работы, а в октябре была установлена фотоловушка, с помощью которой защитники дикой природы собирались вести наблюдение за животным.

Фото: nypost.com; Terry Cervi/Caters News Agency

Лесничество указывает, что пострадавший является активистом общества "Дикие Карпаты", которое и обратилась в лесничество с требованием создать вокруг берлоги медведя защитную зону.

К сожалению, спокойствие медведя было нарушено в то время, когда он готовился к зимней спячке. Это, по мнению специалистов и спровоцировало агрессию.

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