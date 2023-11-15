Школьник, убивший 14-летнюю девушку и её мать, был хладнокровен на допросе

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подросток, подозреваемый в убийстве своей 14-летней подруги, её матери и собаки, проявил хладнокровие во время допроса. Парень признался, что когда закрывает глаза, его жертвы стоят перед ним как живые.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Сегодня 16-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве двух человек, совершённом из корыстных мотивов (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщает следствие, 13-14 ноября обвиняемый находился в квартире девушки на улице Билимбаевской, где он убил её, а затем её мать Татьяну. После содеянного школьник взял банковскую карту женщины и снял деньги.

"Жертвой подростка стали не только его девушка, возможная будущая тёща, а также любимый домашний питомец погибших — собака породы шпиц, с которой он жестоко расправился в ванной комнате, чтобы не шумела", — рассказал начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Назначены судебные экспертизы в отношении обвиняемого, добавили в Следственном комитете по Свердловской области.

Горелых отметил, что школьник ранее был на учёте по делам несовершеннолетних за прогулы и причастность к грабежу в 2022 году. Тогда его не привлекли к уголовной ответственности из-за возраста. Подросток рос в неполной семье, с матерью, отец не поддерживал с ним отношений.

На допросе подросток вёл себя хладнокровно, как будто речь шла о чём-то обыденном, а не об убийстве двух людей и животного. Полицейские изъяли у обвиняемого украденные личные вещи жертв, включая деньги.

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