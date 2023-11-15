Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старший сын Кадырова получил очередной орден
В Кремле выразили сожаление планами Финляндии закрыть КПП на границе с Россией
В Омске общественнице приставы слали на претензии ответы с нечитаемым шрифтом
Обновленный "Спутник Лайт" появится в декабре
Онколог Иванов назвал три фактора, провоцирующих рак желудка
В Индии автобус упал с серпантина. Погибли не менее 38 человек
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал о поисках нового президента Украины союзниками
В РКК "Энергия" рассказали, чем заняты российские космонавты на МКС
Москалькова: участникам СВО надо списать замороженные долги

Школьник, убивший 14-летнюю девушку и её мать, был хладнокровен на допросе

1:46
Происшествия

Подросток, подозреваемый в убийстве своей 14-летней подруги, её матери и собаки, проявил хладнокровие во время допроса. Парень признался, что когда закрывает глаза, его жертвы стоят перед ним как живые.

Школьник, убивший 14-летнюю девушку и её мать, был хладнокровен на допросе
Фото: Нейросеть Шедеврум

Сегодня 16-летнему подростку предъявлены обвинения в убийстве двух человек, совершённом из корыстных мотивов (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщает следствие, 13-14 ноября обвиняемый находился в квартире девушки на улице Билимбаевской, где он убил её, а затем её мать Татьяну. После содеянного школьник взял банковскую карту женщины и снял деньги.

"Жертвой подростка стали не только его девушка, возможная будущая тёща, а также любимый домашний питомец погибших — собака породы шпиц, с которой он жестоко расправился в ванной комнате, чтобы не шумела", — рассказал начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Назначены судебные экспертизы в отношении обвиняемого, добавили в Следственном комитете по Свердловской области.

Горелых отметил, что школьник ранее был на учёте по делам несовершеннолетних за прогулы и причастность к грабежу в 2022 году. Тогда его не привлекли к уголовной ответственности из-за возраста. Подросток рос в неполной семье, с матерью, отец не поддерживал с ним отношений.

На допросе подросток вёл себя хладнокровно, как будто речь шла о чём-то обыденном, а не об убийстве двух людей и животного. Полицейские изъяли у обвиняемого украденные личные вещи жертв, включая деньги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк Остров Колгуев: северный русский форпост в Баренцевом море Сергей Лебедев "Ваша карта бита": в театре Моссовета прошла премьера спектакля "Пиковая дама" Анжела Якубовская
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
РФ получила секретное оружие КНДР: тылы Украины ждёт настоящий ад
Последние материалы
Оганян: неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ угрожает её безопасности
Российские зенитчики рассказали о перехвате HIMARS
За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России
В ЦБ заявили о готовности вновь повысить ключевую ставку
Директор аэропорта Махачкалы рассказал, как штурмовали хаб
Тарасов предъявил Бузовой из-за борщей: "Я нормальный мужик, который хочет поесть домашнюю еду"
Раскрыто число россиян, задолжавших за услуги ЖКХ
Минобороны РФ: украинский военнопленный после пяти лет за дезертирство был снова мобилизован
"Рособоронэкспорт" объяснил причину отказа от зарубежных поставок дрона "Ланцет"
СК РФ проведёт проверку из-за осквернения могилы воинов в финском городе Сало
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников