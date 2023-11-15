Автокатастрофа произошла вблизи района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на 200 метров.
В автобусе находились 55 пассажиров. Местные власти проводят спасательные операции на месте происшествия.
Пострадавших доставили в близлежащие медицинские учреждения для немедленного лечения, - сообщили власти.
Вице-губернатор Джамсу и Кашмир Манодж Синх выразил соболезнования родным и близким погибших в связи с инцидентом.
"Крайне огорчен гибелью людей в результате трагической аварии автобуса в Ассаре, Дода. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Поручил властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - заявил он.
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