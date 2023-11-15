Тюменке при удалении раковой опухоли задели нерв – у нее повисла стопа

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

30-летняя тюменка Александра Курилова стала инвалидом после сложной операции по удалению синовиальной саркомы левого бедра третьей степени. После операции, которая прошла в московском НИИ имени Блохина, у нее возникли серьёзные осложнения: левая нога перестала двигаться, и она стала испытывать сильные боли. Врачи не заметили поврежденного нерва во время операции из-за сложности процедуры.

Фото: openverse by Presidencia de la República Mexicana is licensed under CC BY 2.0.

Сложившаяся ситуация вынудила Александру использовать костыли для передвижения. Она прошла несколько процедур и операций в попытке уменьшить боли, но ситуация остается тяжелой. Теперь Александра и ее семья сталкиваются с финансовыми трудностями из-за продолжительного лечения.

Александра мечтает о возможности пройти операцию в московском Центре хирургии стопы в больнице имени Юдина. Эта операция позволит ей ходить без костылей даже если стопа останется неподвижной. Семья Куриловой обращается к обществу за финансовой поддержкой для оплаты необходимой операции и продолжения лечения, сообщает Megatyumen.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.