Обвиняемую во взяточничестве экс-министра соцполитики осудят в Нижнем Новгороде

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Экс-министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева ответит перед судом за взятки в размере 1,5 млн рублей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщили в региональном СУ СК, с августа 2022 года по апрель 2023-го женщина принимала в качестве взяток от руководителя местного детдома стройматериалы и получала услуги по ремонту жилья на сумму более 1,5 млн рублей. Взамен чиновница обеспечивала директору соцучреждения общее покровительство.

"Кроме того, в 2023 году обвиняемая получила от собственника загородного клуба денежные средства в размере 100 тысяч рублей за согласование перевода пункта временного размещения", — добавили в ведомстве.

Действиями министра вскоре заинтересовалось региональное УФСБ. Женщина тут же лишилась должности.

Исаева призналась в содеянном. Суд её отправил на время следствия под домашний арест.

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