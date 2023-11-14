Младенец пострадал во время атаки ВСУ на Донецк

Мальчик 2023 года рождения оказался в больнице после обстрела вооружёнными украинскими формированиями Донецка.

Фото: ru.freepik.com

О последствиях атаки ВСУ в своём Telegram-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"При обстреле Куйбышевского района по ул. Шахтёрской Славы получил ранение мальчик 2023 г. р. Доставлен в Республиканский травматологический центр", — написал чиновник.

По информации мэра, украинские боевики повредили кровлю одного из многоквартирных домов.

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