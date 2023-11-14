В мошенников более 800 тысяч рублей инвестировал житель Саяногорска

Житель города Саяногорска решил попробовать свои силы в инвестициях и, к несчастью, потерял более 800 тысяч рублей, став жертвой мошенников, как сообщается в отчете МВД по Хакасии. В начале сентября неизвестный человек связался с ним через мессенджер, предложив выгодные инвестиции в акции крупной корпорации.
Мошенник подсказывал, куда следует перевести деньги, отправляя затем фальшивые графики с "ростом доходов инвестора". В результате житель Саяногорска перевел все свои накопления и взял несколько кредитов в банках, общая сумма составила 814 500 рублей. Когда мужчина попытался вывести средства, он столкнулся с трудностями, осознав лишь тогда, что попался на уловку мошенников, сообщает newkhakasiya.online.
Потерпевший обратился в полицию, и правоохранительные органы начали уголовное расследование по данному факту.
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