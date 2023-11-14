В Москве работники школьной столовой продали мальчику бутылку чая с чистящим средством

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В московской школе №1250 семиклассник Егор купил в столовой бутылку чая и отправился, сообщает телеграмм-канал Baza.

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После двух глотков чая, мальчик почувствовал недомогание. Далее Егор обратился к врачу в медкабинет, однако легче ему не стало. Семиклассника сильно рвало. Вызвав скорую помощь, мальчика удалось спасти и стабилизировать его состояние.

В случившимся инциденте виноваты сотрудники школьной столовой. Один из работников перелил в бутылку чая моющее средство и забыл предупредить своих коллег. Вследствие этого мальчику продали бутылку с чистящим средством вместо чая.

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