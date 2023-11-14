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В Москве работники школьной столовой продали мальчику бутылку чая с чистящим средством

0:54
Происшествия

В московской школе №1250 семиклассник Егор купил в столовой бутылку чая и отправился, сообщает телеграмм-канал Baza.

В Москве работники школьной столовой продали мальчику бутылку чая с чистящим средством
Фото: iStockphoto

После двух глотков чая, мальчик почувствовал недомогание. Далее Егор обратился к врачу в медкабинет, однако легче ему не стало. Семиклассника сильно рвало. Вызвав скорую помощь, мальчика удалось спасти и стабилизировать его состояние.

В случившимся инциденте виноваты сотрудники школьной столовой. Один из работников перелил в бутылку чая моющее средство и забыл предупредить своих коллег. Вследствие этого мальчику продали бутылку с чистящим средством вместо чая.

Ранее Pravda.Ru писала, что 12-летняя девочка рассказала о попытке её изнасилования во время выступления Стаса Костюшкина в Москве.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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