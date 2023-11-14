Московские врачи вытащили из желудка ребёнка два крупных комка волос

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве врачи извлекли из кишечника восьмилетней девочки два комка волос, размером напоминающих мячи для гольфа, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Ребенок жаловался на рвоту и боль в животе, после чего его госпитализировали. Обследование выявило необходимость проведения лапаротомии. После успешной операции девочку выписали, но она остается под наблюдением детского хирурга, гастроэнтеролога и невролога.

Специалисты предполагают, что поедание волос могло быть вызвано стрессом.

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