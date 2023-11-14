Житель Тюмени заплатит 250 тыс. рублей за секс с девочкой, на которой он женился

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюменской области суд решил взыскать с гражданина 250 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, вызванный его интимными отношениями с несовершеннолетней.

Фото: Нейросеть Шедеврум

С начала декабря 2020 по 1 сентября 2021 года мужчина неоднократно вступал в половые отношения с девочкой, которой ещё не исполнилось 16 лет, нарушив тем самым часть 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации.

После вынесения приговора 19 апреля 2022 года ему было назначено 200 часов обязательных работ, однако он так и не отбыл наказание. Помогло первое примечание к уголовной статье – осуждённый освобождается от ответственности, если вступил в брак с потерпевшей, пишет megatyumen.ru.

Впоследствии прокурор обратился в суд с иском от имени девочки о возмещении ущерба в размере 250 тысяч рублей. После развода с молодой женой мужчина объяснил свои действия тем, что его тёща негативно влияла на семейную жизнь и отрицательно сказывалась на девушке.

В ходе судебного процесса мужчина просил суд не налагать штраф, утверждая, что он не причинил девочке морального вреда, однако ему все же придётся уплатить 250 тысяч рублей компенсации.

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