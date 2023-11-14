В ХМАО бездомная собака напала на первоклассницу

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бродячая собака напала на попытавшуюся её погладить первоклассницу и чуть не загрызла бедняжку насмерть, передаёт во вторник телеграм-канал "112".

Фото: search.creativecommons by Denis1313 is licensed under CC BY-SA 2.0.

ЧП случилось в посёлке Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Маленькая Стеша после школы пошла погулять с братом. По дороге дети встретили пёсика, который не показался им опасным. Но как только девочка попыталась погладить собаку, та вцепилась ей в лицо.

Школьницу экстренно госпитализировали и уже сделали операцию. Но полученные ею повреждения непоправимы, дефекты внешности останутся, вероятно, на всю жизнь.

Собаку поймали, она оказалась безнадзорной, но чипированной. По сообщению управления СК РФ по ХМАО-Югре, компетентные органы выясняют, кто допустил пребывание опасного безнадзорного животного в общественном месте.

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