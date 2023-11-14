Губернатор Орловской области Клычков: на северо-западе региона сбили БПЛА ВСУ

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ранним утром на северо-западе Орловской области средствами противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Согласно данным, для обеспечения безопасности в области проводят все необходимые мероприятия.

"Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении Клычкого в его Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

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