Ранним утром на северо-западе Орловской области средствами противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Согласно данным, для обеспечения безопасности в области проводят все необходимые мероприятия.
"Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении Клычкого в его Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
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