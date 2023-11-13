На два года условно осудили отрубившего прохожему кисть главу корейской диаспоры в Челябинске

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Кореец напал на незнакомого человека с мачете и отрубил ему руку

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Челябинске суд вынес приговор президенту корейской диаспоры. Юн Дя-Гир признан виновным в нападении на прохожего с холодным оружием. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как выяснили правоохранители, осуждённый поскандалил с незнакомцем на автомобильной парковке. Вскоре мужчины от слов перешли к действиям и затеяли драку на глазах у прохожих. Тогда кореец схватил мачете и отрубил оппоненту кисть.

Ждать прибытия полиции и медиков иностранец не стал — посадил израненного мужчину в свой автомобиль и отвёз в больницу.

За причинение тяжкого вреда здоровья суд лишил Юн Дя-Гира свободы на два года условно. Кроме того, его обязали возместить ущерб в размере 500 тысяч рублей.

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