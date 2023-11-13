У москвича украли крупную сумму, отложенную на погашение ипотеки

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В Москве 35-летний мужчина оставил в банкомате миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

Житель столицы хотел внести платеж за ипотеку и пришел в торговый центр в районе Говорово. Отмечается, что он взял два миллиона рублей и положил сумму в банкомат. Система приняла половину, а остальные купюры вернула. Мужчина повторил операцию и ушел. Тем не менее, спустя какое-то время он заметил, что миллион не поступил на счет.

Как отмечает Telegram-канал "Shot", после возвращения к банкомату, мужчина понял, что деньги исчезли. Неизвестный забрал купюры и скрылся.

Похитителя ищет полиция.

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