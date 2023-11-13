В Оренбурге суд обязал больницу выплатить 250 тысяч рублей пешеходу, сбитому санитарной машиной

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дзержинский районный суд Оренбурга рассмотрел иск местного жителя к медицинскому учреждению, требующему компенсацию за травмы, полученные в ДТП. В феврале прошлого года водитель больницы, управляя автомобилем "УАЗ", сбил пешехода. Виновность водителя была признана по статье УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Пострадавший, получивший тяжкие повреждения, потребовал компенсацию в размере миллиона рублей. Суд учёл факт, что машина, принадлежащая больнице и использовавшаяся как санитарный автомобиль, принадлежит медицинскому учреждению. Были также учтены характер полученных травм и продолжительность лечения потерпевшего. Иск был частично удовлетворён, и больнице придётся выплатить 250 тысяч рублей.

Решение ещё не вступило в законную силу.

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