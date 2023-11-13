Мошенничество в Абакане: заказ проституток обернулся убытками для командировочных

В городе Абакане двое командированных из Красноярского края стали жертвами мошенников, переведя им более 80 тысяч рублей, в ходе попытки заказа услуг проституток.
Как сообщили в полиции, 25-летний мужчина обратился с заявлением о мошенничестве, рассказав, что он и его коллега находятся в командировке в Абакане и решили заказать девушек легкого поведения через сайт интим-услуг.
По предварительной информации, мошенники предложили им предоплату за услуги проституток, а затем требовали дополнительные суммы под разными предлогами, в итоге выманив более 80 тысяч рублей. Об этом сообщает newkhakasiya.online.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч.2 ст. 159 УК РФ).
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