Пропавшую в Карелии на сапборде женщину нашли мертвой

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером 12 ноября на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на озере Лососинное пропала женщина. Сегодня в региональном МЧС сообщили, что тело найдено утром недалеко от берега.

Фото: Вадим Савицкий

В воскресенье женщина уехала на дачу. Домой она не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. Службы экстренного реагирования выдвинулись на осмотр акватории озера и нашли автомобиль, личные вещи, а также сапборд, который плавал в воде.

Озеро Лососинное находится на расстоянии 18 км от Петрозаводска. Изначально оно использовалось для производственных нужд (озеро искусственное), но со временем водоём и прилегающая к нему территория стали пользоваться популярностью у рыбаков, пловцов, любителей сапбордов и палаточного туризма.