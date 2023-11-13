Воспитанницы лицея отравились парами хлора в местном бассейне.
После инцидента прокуратура Кировского района областного центра организовала проверку.
"Предварительно установлено, что сегодня, 13.11.2023, во время урока физкультуры, проходящего в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, несколько девочек, обучающихся в ГАОУ СО "Лицей-интернат 64", почувствовали недомогание", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.
Уточняется, что у пострадавших подозрение на отравление парами хлора. Все они получают лечение.
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