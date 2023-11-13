В Крыму "эксперт" установил газовый котел и погубил семью

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Без образования и соответствующих навыков "специалист" решил самостоятельно установить газовый котел и предложил хозяину принять ванну.

Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Следственные органы СК России по Республике Крым и городу Севастополю начали проверку в связи с трагической гибелью 51-летнего жителя Черноморского района.

12 ноября в ванной комнате частного дома в селе Кировское были обнаружены тело владельца дома и его гражданская супруга в бессознательном состоянии с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщает argumenti.ru.

Расследование выявило, что брат женщины, не имея соответствующего образования и проекта, установил газовый котел в ванной, подключив его к баллонному газу. Эксплуатация котла привела к отравлению хозяина дома, несовместимому с жизнью. Его сожительница в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации медицинского учреждения.

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Как оформить замену газового котла.