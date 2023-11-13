Беременная автоледи погибла в ДТП в Приморье

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дальнереченская межрайонная прокуратура Приморского края взяла под свой контроль проверку по факту смертельной аварии.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По информации ведомства, трагедия произошла утром в понедельник на трассе "Хабаровск — Владивосток".

"Местная жительница 1994 года рождения не справилась с управлением, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летняя беременная женщина, управлявшая автомобилем Toyota Platz, получила травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

На месте аварии работает Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий.

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