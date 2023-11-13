Дальнереченская межрайонная прокуратура Приморского края взяла под свой контроль проверку по факту смертельной аварии.
По информации ведомства, трагедия произошла утром в понедельник на трассе "Хабаровск — Владивосток".
"Местная жительница 1994 года рождения не справилась с управлением, совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летняя беременная женщина, управлявшая автомобилем Toyota Platz, получила травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
На месте аварии работает Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.