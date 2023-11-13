Злоумышленники пытались пронести гранату на концерт репера Честного

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Об этом стало известно накануне 12 ноября. Инцидент произошёл вечером неподалёку от здания ресторана "ЦЕХ" в Набережных Челнах.

Фото: openverse by pat00139 is licensed under CC BY 2.0

Всё началось с того, что охранники не пустили на концерт двоих подозрительных мужчин. Не попав в зрительный зал, молодые люди вышли из здания и оставили предмет, похожий на "гранату", у входа. На место происшествия прибыла полиция и сапёры. Граната оказалась муляжом, рядом с которым лежала ракетница.

При помощи камер удалось установить, как выглядят возмутители спокойствия. Через несколько часов их задержали. Концерт Тимура Гатиятуллина (настоящее имя исполнителя) не прерывался.

Один из популярных Telegram-каналов опубликовал видео женщины, на котором запечатлена работа сапёров и слышен закадровый голос, комментирующий происходящее: "Тут, говорят, нашли гранату. Сапёры приехали. Где-то там лежит… а мы на концерт пришли".