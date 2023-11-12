В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российского кинорежиссера, сценариста и народного артиста России Александра Митту экстренно госпитализировали из его московской квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал киношколы Александра Митты.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Уточняется, что состояние Митты ухудшилось из-за пневмонии.

"Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта", — отмечается в публикации.

В воскресенье днем к режиссеру приезжала скорая помощь, но он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Александр Митта. К 90-летию режиссера