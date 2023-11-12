Российского кинорежиссера, сценариста и народного артиста России Александра Митту экстренно госпитализировали из его московской квартиры, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал киношколы Александра Митты.
Уточняется, что состояние Митты ухудшилось из-за пневмонии.
"Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта", — отмечается в публикации.
В воскресенье днем к режиссеру приезжала скорая помощь, но он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей.
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