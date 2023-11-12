Автобус с 15 школьниками попал в серьёзную аварию в Чувашии

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дети пострадали в аварии с участием школьного автобуса и легковушки в Республике Чувашия.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Воскресенье в селе Комсомольское школьный автобус при торможении на запрещающий сигнал светофора протаранил автомобиль марки Тoyota. В ДТП пострадали дети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

"В салоне автобуса находились один взрослый и 15 школьников, трое из них с ушибами доставлены в медицинское учреждение", — цитирует агентство источник в правоохранительном ведомстве.

Уточняется, что в обстоятельствах инцидента разбираются дорожные полицейские.

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