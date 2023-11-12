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В Уфе парень похитил девушку и две недели пытал её в своей квартире

1:59
Происшествия

В Уфе произошло похищение 21-летней девушки-сироты. Мужчина удерживал её в квартире и издевался над ней. В результате этого инцидента у пострадавшей диагностированы трещины в позвоночнике, а огромные синяки не позволяют ей открыть глаза. В интервью для Telegram-канала SHOT девушка рассказала о жестоких побоях, которые ей нанёс её партнер. Злоумышленник уже имел судимости в прошлом.

В Уфе парень похитил девушку и две недели пытал её в своей квартире
Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Девушка, приехав в Уфу для заработка, познакомилась с молодым человеком и начала встречаться с ним. Вскоре она поняла, что парень не подходит ей и сообщила ему, что они должны расстаться. В ответ на это молодой человек под предлогом встречи с общими друзьями привел её в свою квартиру. Там действительно собрались их общие знакомые, и никто не ожидал беды. Однако после ухода всех гостей хозяин квартиры жестоко избил девушку и заявил, что она должна остаться с ним или ни с кем.

Потерпевшая прожила в заточении две недели, подвергаясь ежедневным избиениям. Как рассказывают очевидцы, когда на вызовы встревоженных криками соседей приезжали полицейские, злоумышленник не пускал их в квартиру, уверяя, что всё в порядке, и сотрудники уезжали ни с чем. Телефон девушки парень разбил. Поскольку родных у неё нет, никто не заявлял о её исчезновении.

Спаслась узница озверевшего бойфренда благодаря его матери. Та приехала к сыну в гости, всё увидела, осознала весь ужас ситуации и предложила вызвать полицейских. Её сын после этого убежал, с тех пор его не видели.

Девушку доставили в больницу с серьёзными травмами: у неё трещины в позвоночнике и множество страшных гематом по всему телу. Ранее молодого человека судили за кражу и наркотики. Девушка заявила на него в полицию.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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